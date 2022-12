.

Illegal liquor seized : বিশ্বনাথত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী আৰক্ষী আৰু বৰগাং আৰক্ষীয়ে চলোৱা যুটীয়া অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা (Illegal liquor seized in Biswanath)। প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকখনৰ চালকে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন অৱশেষত যোৰহাটৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহকাৰী দলটোৱে অতি কৌশলেৰে ধানৰ বস্তা আৰু তুঁহৰ বস্তাৰ মাজত সুৰাৰ কাৰ্টনসমূহ লুকুৱাই আনিছিল । অভিযানত ট্ৰাকখনৰ পৰা ৬২০ টা সুৰাৰ কাৰ্টন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে (Biswanath police seized illegal liquor)। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ট্ৰাকখনত NL-02-N-6147 নম্বৰৰ প্লেট লগাই থোৱা আছিল যদিও AS-01-DC-0929 নম্বৰৰ আন এখন প্লেট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে । আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰাখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে দুজন লোকক । আটকাধীন লোক কেইজন হৈছে বিপ্লৱ সিং আৰু বাপী দাস (Two arrested with illegal liquor)। জব্দ হোৱা সুৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ১৮ লাখ টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখ্য যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়ে অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।