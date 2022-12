.

War against drugs: বশিষ্ঠত 2 কোটি টকা মূল্যৰ গাঞ্জা জব্দ Published on: 3 hours ago

মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ(Ganja seized in Guwahati) ৷ বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি ৷ UP 51 AT 4852 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকেৰে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গাঞ্জাখিনি(Ganja smuggling in Guwahati) ৷ জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ পৰিমাণ 235 কেজি ৷ কপিল দেও ৰায় আৰু ৰমেশ কুমাৰ নামৰ দুই সৰবৰাহকাৰীকো আটক আৰক্ষীৰ(Ganja smuggler arrested) ৷ জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য 2 কোটিৰো অধিক বুলি সদৰী কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷