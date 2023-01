Published on: 2 hours ago

গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ জব্দ নিষিদ্ধ হেৰ’ইন (Heroin seized in Guwahati)। শনিবাৰে মহানগৰীত জব্দ কৰা হয় ২ কোটি ৪০ লাখ টকাৰ হেৰ’ইন । দিছপুৰ লাষ্টগেটৰ বৰাক ল'জত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৩০০ গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ (Huge amount of Heroin seized in Guwahati) । গুৱাহাটী মহানগৰৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু এডিচিপি কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান ।

আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা মতে, হেৰ'ইনখিনি মণিপুৰৰ পৰা অনা হৈছিল । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে হেৰ'ইনসহ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল নুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত আব্দুল নুৰৰ ঘৰ মণিপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখ্য যে, বৰাক ল'জৰ ২১২ নং কোঠাত বাহৰ পাতি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই হেৰ'ইনসহ আব্দুল নুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ২২ টা পেকেটত আছিল ৩০০ গ্ৰামৰ হেৰ'ইনখিনি ।