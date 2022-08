.

Drive against drugs in Nagaon: লক্ষ্মীনগৰ চাৰিআলিৰ পৰা জব্দ প্ৰায় ১ লাখ টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ Published on: 8 minutes ago

মঙলবাৰে নগাঁৱৰ লক্ষ্মীনগৰ চাৰিআলিৰ কেৰেলাৰ বাছ আস্থানত আৰক্ষীৰ অভিযান (Drive against drugs in Nagaon) । আৰক্ষীৰ অভিযানত বাছ আস্থানৰ টিকট কাউণ্টাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ (Huge amount of drugs seized in Nagaon) । জব্দকৃত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যখিনি নিশা কেৰেলালৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনাৰে কোনো সৰবৰাহকাৰীয়ে চাবোনৰ বাকচত লুকুৱাই থৈ গৈছিল । কিন্তু আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই বাছ আস্থানটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে । জব্দ হোৱা ব্ৰাউন চুগাৰ খিনিৰ মূল্য প্ৰায় ১ লাখ টকা হ’ব বুলি সদৰী কৰিছে নগাঁৱৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ ৰাজবংশীয়ে ৷