ডিমা হাছাও, ১২ ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে (Anti-drugs operation in Assam) । ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিচতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে বহু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লৈ সক্ষম হৈছে । ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত দিনে নিশাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমানে ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Drugs peddlers arrested in Assam) ।

ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমাহাছাওতো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰ কৰি তুলিছে । ডিমা হাছাও জিলাক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰি তোলাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে শনিবাৰে ডিমা হাছাও জিলাত এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ এগৰাকী পুৰুষ আৰু মহিলাক নিউহাফলঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Huge amount of Drugs Seized in Dima Hasao) ।

হাফলং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰঞ্জিত শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়ে যে, শিলচৰ-গুৱাহাটী পেচেঞ্জাৰ ৰেলখনেৰে হাফলং চহৰৰ দিশৰ পৰা আহি থকা নিউহাফলং ষ্টেচনত নামিছিল দুই সৰবৰাহকাৰী ৷ তাৰ পৰা এখন অটোৰিক্সাৰে আহি থকাৰ সময়ত নিউহাফলঙত গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত নাকা তালাচী চলাই হাফলং আৰক্ষীয়ে ৰত্না বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ উপৰিও মহিলাগৰাকীৰ পৰা ৯৯ টা কন্টেইনাৰত সন্দেহযুক্ত হেৰ'ইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Two arrested with Drugs in Dima Hasao) ।

লগতে তেওঁৰ পিচে পিচে আহি থকা অৱস্থাত এখন চাৰিচকীয়া বাহনত তালাচী চলাই নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰাৰ লগতে মাতাব আলী নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে হাফলং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰঞ্জিত শইকীয়াই ।

