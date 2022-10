.

Hojai district administration operation: ফটকাৰ অবৈধ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে হোজাই প্ৰশাসনৰ অভিযান Published on: 44 minutes ago

পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ (Diwali 2022) মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী । তাৰ পূৰ্বে দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে সাজু ৰাজ্যবাসী । দীপাৱলীৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰিছে বজাৰ (Diwali market in Assam)। চাকি, ভিন্নৰঙী লাইট, আতচবাজী আদিৰে ভৰিছে বজাৰ । অৱশ্যে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো আতচবাজীৰ বিক্ৰী আৰু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে । প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখতে আকৌ অবৈধভাৱে একাংশই বিক্ৰী কৰিছে ফটকা, আতচবাজী আদি । যাৰ বাবে বিভিন্ন জিলা প্ৰশাসনে অবৈধ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে (Administration raid against crackers traders)। হোজাই জিলাৰ লংকা বজাৰতো চলিছে প্ৰশাসনৰ অভিযান । উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ফটকা বিক্ৰী তথা অনুজ্ঞাপত্ৰ বিহীন বিপনীৰ বিৰুদ্ধে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে অভিযান চলাইছে (Hojai administration raid in Lanka Bazar)। এই অভিযানত অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱা কেইবাখনো বিপনীত তলা লগালে প্ৰশাসনে (Hojai administration sealed firecrackers shops)। লগতে জব্দ কৰে লক্ষাধিক টকাৰ ফটকা আৰু আতচবাজী । হোজাই জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ নেতৃত্বত লংকা আৰক্ষীৰ সহযোগত চলে এই অভিযান । অভিযোগ অনুসৰি প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অৱমাননা কৰাৰ বাবেই প্ৰশাসনে ল'লে কঠোৰ পদক্ষেপ ।