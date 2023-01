.

International Taekwondo : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱানডোত গোলাঘাটৰ হিমাদ্ৰী বৰাৰ স্বৰ্ণ পদক

গোলাঘাট টাইকোৱানডো এছ'চিয়েচনৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি অসমৰ পৰা দেশৰ হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা খেলুৱৈৰ সফলতা (Assam player success in International Taekwondo) । দিল্লীৰ টালকোটৰা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত Grandmaster Lee Jeonghee Cup, Open Indian International Taekwondo Championship-2023-ত হিমাদ্ৰী বৰাই ছাব-জুনিয়ৰৰ ৩৭ কেজি শাখাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দৈগ্ৰোঙৰ ভাস্কৰ বৰা আৰু চুমি বৰাৰ দ্বিতীয়া কন্যা হিমাদ্ৰী বৰাই পদক অৰ্জন কৰি নিজগৃহত উপস্থিত হৈছেহি (Golaghat Taekwondo player won gold in Delhi) । খেলুৱৈগৰাকী নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে উষ্ম আদৰণি জনায় । উল্লেখ্য, উক্ত প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ হৈ 36 গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক আঁজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হোৱা হিমাদ্ৰীৰ সফলতাত গোলাঘাটৰ দৈগ্ৰোঙৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে (Himadri Bora won gold in International Taekwondo) ।