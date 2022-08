.

বাঘৰ গোজৰনিয়ে এতিয়া আতংকিত কৰিছে লখিমপুৰৰ গঁঞা ৰাইজক (Hesamara village under tiger threat in Lakhimpur) ৷ লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ হেঁচামৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ বৃহস্পতিবাৰে জিলাখনৰ পথালিপাম বনখণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত হেঁচামৰা অঞ্চলৰ একাংশ স্থানীয় যুৱকে নিশা সোৱণশিৰিৰ সমীপত মাছ ধৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বাঘৰ গোজৰনি শুনে ৷ ইয়াৰ পাছতেই খবৰটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত বাঘৰ আতংকই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়া দিনতে মানুহ ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলোৱা হৈছে ৷ তাৰোপৰি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বাঘটোৱে ভক্ষণ কৰিছে বহু পোহনীয়া গৰু ছাগলী (Tiger eating domesticated cattle and goats) ৷ ইফালে বন বিভাগে বাঘৰ সন্ধানত হেঁচামৰাত অভিযান চলাইছে যদিও এতিয়ালৈও পোৱা নাই বাঘৰ সন্ধান ৷