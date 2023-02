নগাঁও, 4 ফেব্ৰুৱাৰী: পুনৰ নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে আন এক অমানৱীয় ঘটনা । ৰাজপথতে মহিলাই প্ৰসৱ কৰিলে সন্তান আৰু ইয়াৰ পাছতে নৱজাতকসহ মহিলাগৰাকীক এৰি পলায়ন পৰিয়ালৰ লোকৰ । শুনিবলৈ আচৰিত যেন আচৰিত যেন লাগিলেও এনে এক ঘটনাই শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত । যাক লৈ নিশা নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (Nagaon Bhogeswari Phukanani Civil Hospital) ।

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি জানিব পৰা মতে, চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখৰ ৰাজপথতে নিশা সন্তান প্ৰসৱ কৰিছিল এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে (Woman gives birth on street in Nagaon)। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক বিষয় যে প্ৰসূতি গৰাকীৰ পৰিয়ালে সন্তানটিক চমজি ল’বলৈ অমান্তি হয় । ইয়াকে লৈ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে (Tense situation in Nagaon BPCH) । ইফালে প্ৰসূতিগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত ততাতৈয়াকৈ ম'হখুলিৰ প্ৰসূতি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

কিন্তু প্ৰসূতি গৰাকীক এৰি নিশাই চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলায়ন কৰে পৰিয়ালৰ লোকে । বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ হোৱা নাই প্ৰসূতিগৰাকীৰ পৰিচয় । ইফালে কি কাৰণে পৰিয়ালৰ লোকে নৱজাতকক চমজি লোৱা নাই সেই কথা বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

