এজন ডেম-কেয়াৰ প্ৰধান শিক্ষক । চৰকাৰী নিৰ্দেশেও লৰাব নোৱাৰে প্ৰধান শিক্ষকজনক । কলিয়াবৰৰ ভূৰবন্ধা বজাৰ গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই প্ৰধান শিক্ষকজনে কেৰেপ নকৰে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাকো(Headmaster does not come to school regularly) । অভিযোগৰ উপৰি অভিযোগ আব্বু বক্কৰ ছিদ্দিক নামৰ প্ৰধান শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে । প্ৰধান শিক্ষকজন সপ্তাহত এবাৰ নতুবা ১০-১২ দিনৰ মূৰে মূৰে এপাক বিদ্যালয়লৈ অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ(Headmaster does not come to school in Kaliabar) । প্ৰধান শিক্ষকজন বিদ্যালয়ত নিয়মীয়াকৈ উপস্থিত নথকাত ছাত্র-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজে সেই বিদ্যালয়ৰে আন এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব দিবৰ বাবে লাওখোৱা শিক্ষা খণ্ডৰ কাৰ্য্যালয়ত দাখিল কৰে পত্ৰ । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত লাওখোৱা শিক্ষা খণ্ডৰ বিষয়াই তদন্ত কৰি প্ৰধান শিক্ষকজনলৈ এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ এৰি দিবৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে পত্ৰ । কিন্তু সেই পত্ৰক কোনো গুৰুত্ব নিদি প্ৰধান শিক্ষকজনে সেইখন বিদ্যালয়তে প্ৰধান শিক্ষকৰ চকী দখল কৰি থকাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ।