হোজাই আৰক্ষীৰ অভিযানত হস্তনিৰ্মিত পিষ্টলসহ তিনিটাকৈ বনৰীয়া পক্ষী উদ্ধাৰ কৰা হয় (Handmade pistol seized)৷ হোজাই আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত লংকাৰ পশ্চিম ডাবলংৰ আছিকুল ৰহমানৰ বাসগৃহ পৰা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টলসহ (One poacher arrested)তিনিটাকৈ বনৰীয়া পক্ষী উদ্ধাৰ কৰে (One arrested in Hojai)৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি চৰাই তিনিটা ডাউক আৰু পানীকুকুৰা প্ৰজাতিৰ (Three illegal bird rescue) । বৰ্তমান হোজাই আৰক্ষীয়ে চৰাই তিনিটাক লংকা বন বিভাগক গতাই দিয়ে ৷ সম্প্ৰতি আছিকুৰ ৰহমানক আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷