ৰাজ্যত বুধবাৰৰ পৰা তিনিটা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে (Gunotsav 2023 in Assam)। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ জিলাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বৰপেটা জিলা । এই জিলাখনতো আজিৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে (Gunotsav started in Barpeta)। ইয়াৰ বাবে জিলাখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে জিলা শিক্ষা বিভাগেও সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে । বুধবাৰে প্ৰথম দিনা জিলাখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত স্বমূল্যায়ন কৰা হয় । উল্লেখ্য় যে কাইলৈৰ পৰা বৰ্হিমূল্যায়কে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গৈ মূল্যায়ন কৰিব (Gunotsav at Barpeta district) ।

শিক্ষা বিভাগৰ তথ্য় অনুসৰি বৰপেটা জিলাত এইবাৰ ২,২১৮ খন প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু হাইস্কুলত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে । এই বিদ্যালয়সমূহত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল ২,৬২ ৫৩৭ গৰাকী । মুঠ ১,১৫৭ গৰাকী বৰ্হি মূল্যায়ক জিলাখনত নিয়োগ কৰা হৈছে। নিয়মীয়া প্ৰাত:কাৰ্যসূচীৰে আজি গুণোৎসৱৰ আৰম্ভণি হয় । বৰপেটা জিলাৰ অন্যতম পুৰণি শিক্ষানুষ্ঠান দক্ষিণ বৰপেটা বিদ্যামন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৰা আয়োজনৰ সন্দৰ্ভত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অধ্যক্ষ চাৰু ৰায়চৌধুৰীয়ে কয় যে তেওঁলোকে সকলো প্ৰস্তুতিৰে আজিৰ পৰা গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে (Dakshin Barpeta Vidyamandir Higher Secondary School)। গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে শিক্ষানুষ্ঠানবোৰে শৈক্ষিক, আন্ত:গাঠনিকে ধৰি সকলো দিশেৰে লাভবান হৈছে বুলি অধ্যক্ষ চাৰু ৰায়চৌধুৰীয়ে মন্তব্য় কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শাৰীৰিক-মানসিক বিকাশৰ সহায়ক হোৱাৰ লক্ষ্য়ৰে গুণোৎসৱ আৰম্ভ কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ এই কামসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰাটোৱে হৈছে এই বিশেষ অভিযানৰ আন এক উদ্দেশ্য় । প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষণ স্তৰৰ মানৰ উন্নতিৰ লগতে ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক খণ্ডত গুণগত মান বৃদ্ধি কৰিবলৈকে এই পদক্ষেপ ৰাজ্য় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ।

উক্ত গুণোৎসৱত বিদ্যালয় মূল্যায়ণৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা দিশ সমৰি লোৱা হৈছে । এই চাৰিটা দিশ হৈছে ক্ৰমে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক পাৰদৰ্শিতাৰ উপৰি সহঃ বিদ্যায়তনিক কাৰ্য, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সা-সুবিধাৰ অৱস্থিতি আৰু সমাজৰ অংশগ্ৰহণ কৰা ।