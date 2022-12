.

Grant of land patta: BTRৰ ১২টা ৰাজহ চক্ৰত ভূমি পট্টা প্ৰদান Published on: 2 minutes ago

সোমবাৰে BTR ত ১২টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত সাধাৰণ ৰাইজক ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ বাবে এক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয়(Grant of land pattas in BTR) ৷ সোমবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ভূমি পট্টা প্ৰদান অনুস্থানত উপস্থিত থাকি BTR ৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰাটোৱেই ডাঙৰ কাম বুলি অভিহিত কৰে(Grant of land pattas in 12 revenue circles of BTR) ৷ একচনীয়া পট্টাৰ পৰা ম্যদী পট্টালৈ পৰিৱৰ্তন, উত্তৰাধিকাৰীসূত্ৰে নামজাৰি আদি সুবিধা হোৱাকৈ ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হয় ৷ সাধাৰণ ৰাইজেও এই কাৰ্যক আদৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।