Cultural Procession at Kaliabar: ভানু সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱত বৰ্ণাঢ‍্য সাস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা Published on: 1 hours ago

ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰতি হৈ থকা গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সামাজিক, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক দিশৰ উন্নয়নৰ হকে ১৯৭২ চনতে গঠন হোৱা কলিয়াবৰ ভানু সমিতিয়ে ইতিমধ্যে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি থবলৈ সক্ষম হৈছে(Golden Jubilee of Bhanu Samiti Celebration at Kaliabor) । এই উদ্দেশ্যে অহা ৬ জানুৱাৰীৰ পৰা ৮ জানুৱাৰীলৈ তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ঔগুৰিত সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে(Golden Jubilee of Bhanu Samiti) । আজি তৃতীয় তথা অন্তিম দিন । তৃতীয় দিনা পুৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী মণিমাধৱ মহন্তই(Cultural Procession at Kaliabar) । বৰ্ণাঢ‍্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।