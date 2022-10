.

Attempt to suicide : ধনশিৰিত জাপ দিবলৈ অহা যুৱতীক বাধা সচেতন নাগৰিকৰ Published on: 40 minutes ago

গোলাঘাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । ৰাজেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱা সেতুৰ পৰা পুনৰ জপিয়াই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰা এগৰাকী যুৱতীক কোনোমতে উদ্ধাৰ (Girl attempts suicide in Golaghat)। ধনশিৰিৰ বুকুত আত্মহত্যা কৰিবলৈ অহা যুৱতীগৰাকীক একাংশ সচেতন পথচাৰী আৰু স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে (Girl rescued for suicide by jumping on Dhansiri)। যুৱতীগৰাকীয়ে কোৱা মতে ঘৰুৱা নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ বাবেই তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবলৈ আহিছিল । স্থানীয় লোক আৰু পথচাৰীয়ে বুজাই পৰাই যুৱতীগৰাকীক চমজাই দিয়ে গোলাঘাট আৰক্ষীক ।