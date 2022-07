.

An old woman in spotlight: কামপুৰৰ ৭০ বছৰীয়া আইতাৰ মহানুভৱতা Published on: 13 minutes ago

বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত অসম একপ্ৰকাৰ ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে (Flood situation in Assam)। প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । লাখ লাখ লোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে । বহুলোক এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে । ইয়াৰ মাজতে ঘৰ-মাটি হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত বানাক্ৰান্ত । ইয়াৰ মাজতে বানাক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিছে বিভিন্নজন । খাদ্য সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ আদি প্ৰদান কৰি বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ চেষ্টা কৰিছে বিভিন্নজনে । সহায় আগবঢ়োৱা বহু লোকৰ ভিতৰত নগাঁৱৰ কামপুৰৰ এগৰাকী বৃদ্ধা এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে (An old woman in spotlight) । অন্ন, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ সংকটত থকা বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় দিছে ৭০ বছৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকী (Generosity of 70-year-old grandmother) । কামপুৰৰ বগলাজান পঞ্চায়তৰ ৬ নং আৰু ৭ নং ৱাৰ্ডত বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে লক্ষীমাই হীৰা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী । তেওঁৰ লগতে জোৱায়েক গণেশ হীৰাই বগলাজান অঞ্চলটোৰ ৭ শতাধিক বন্যাৰ্তক অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি মানৱতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰে । লগতে গাঁৱৰ ৰাইজেও ৭০ বছৰীয়া আইতাৰ এই মহানুভৱতাৰ শলাগ লয় ।