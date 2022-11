.

Gas leaking in Biswanath: গহপুৰত দমকলৰ পৰা পানীৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে জুই Published on: 30 minutes ago

বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ টিঙালিবড়ীত নতুনকৈ পোতা দমকলৰ পৰা পানীৰ সলনি একেৰাহে ওলাই আছে গেছ (Fire through water pump pipe in Biswanath)। গহপুৰ সমষ্টিৰ পুতুল নেওগ নামৰ ব্যক্তিজনে ঘৰৰ পিছফালে তিনিদিন আগতে পানী খাবলৈ এটা দমকল বহুৱাইছিল । কিন্তু আচৰিত কথা এয়ে যে এই দমকলৰ পাইপেৰে পানীৰ লগতে গেছ নিৰ্গমন হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল (Gas leaking at Gohpur in Biswanath)। ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসীৰ লগতে পৰিয়ালটো । স্থানীয় প্ৰশাসনক পুতুল নেওগে আহ্বান জনাইছে যাতে অতি সোনকালে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।