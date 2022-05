.

Published on: 51 minutes ago

ড্ৰাগছ আৰু নিচা জাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে (Assam police raid against drugs)। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় প্ৰতিদিনে জব্দ হৈছে গাঞ্জা, ড্ৰাগছ আদি মাৰাত্মক দ্ৰব্য । বাকী জিলাসমূহৰ দৰে শোণিতপুৰ আৰক্ষীও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সষ্টম হোৱা দেখা গৈছে । জানিব পৰা মতে শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰা আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত এক অভিযান চলায় । অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে এখন গেলামালৰ দোকানৰ পৰা গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Rangapara police seized ganja)। লগতে আৰক্ষীয়ে গাঞ্জা বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত এজন ব্যক্তিকো আটক কৰে । ৰঙাপৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিষ্ণুপুৰত থকা গোলামালৰ দোকানখনৰ পৰা ২ কেজি ৫৮০ গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে (2 kg 580 gram of ganja seize at Rangapara)। আৰক্ষীয়ে দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাম চন্দ্ৰ বৈশ্যক আটক কৰি থানালৈ লৈ আহে ।