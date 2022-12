.

বিলাসীপাৰাৰ গেং অৱ ডেভিলচ কাণ্ডৰ নতুন মোৰ । গেং অৱ ডেভিলচ গ্ৰুপৰ ম'ষ্ট ৱাণ্টেড আখিৰুল ইছলাম আৰু মিনহাজুল কৰিমে ব্যৱহাৰ কৰা বাইকত অগ্নিসংযোগ(Gang of Devil Bike Burn in Police Station) । বিলাসীপাৰা থানাৰ ভিতৰতে দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে গেং অৱ ডেভিলচ গ্ৰুপৰ বাইককেইখনত(Gang of Devils) । থানাৰ চৌহদত চি চি কেমেৰা থকা সত্বেও কেনেকৈ গেং অৱ ডেভিলচ গ্ৰুপৰ ব্যৱহাৰ কৰা বাইক দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়াৰ সাহস কৰিব পাৰে, তাকে লৈ বিলাসীপাৰাৰ সচেতন মহল তথা দল-সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । ঘটনাত বিলাসীপাৰা আৰক্ষী জড়িত থকাৰ অভিযোগ দল-সংগঠনৰ ।