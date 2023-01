.

Road safety week 2023 : পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে টীয়কত চকু পৰীক্ষা শিবিৰ Published on: 3 hours ago

১১ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৭ জানুৱাৰীলৈ সমগ্ৰ দেশতে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ পালন কৰা হৈছে (Road safety week in India)। অসমৰ বিভিন্ন জিলাতো পৰিবহণ বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে এই সজাগতা সপ্তাহৰ আয়োজন কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগম লিমিটেডেও যোৰহাট জিলাত পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ আয়োজন কৰিছে (NHIDCL organized road safety week)। পথ সুৰক্ষা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগম লিমিটেডৰ সহযোগত পথ নিৰ্মাতা কোম্পানী VPIL আৰু SIPLৰ উদ্যোগত এক বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰৰো আয়োজন কৰা হয় (Free eye check up camp at Teok)। য'ত ট্ৰাক চালকসকলকে ধৰি অনান্য চালকৰ চকু পৰীক্ষা কৰা হয় । বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰত শতাধিক চালক আৰু সাধাৰণ ৰাইজে চকু পৰীক্ষা কৰে । ইয়াৰোপৰি এক সজাগতা সভাৰো আয়োজন কৰা হয় (Road safety awareness meeting at Teok)। য'ত NHIDCLৰ মুখ্য প্ৰৱন্ধক শ্যাম সুন্দৰ চৌধুৰী, যোৰহাট জিলা পৰিবহণ বিষয়া ধনঞ্জয় শইকীয়া উপস্থিত থাকি যান-বাহন আইন মানি চলিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই । এই পথ সুৰক্ষা সজাগতা সভাত অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে ।