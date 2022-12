.

Cash seized in Dhubri: ধুবুৰীত ২০ লাখ টকাসহ চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ Published on: 13 hours ago

ধুবুৰীত হাৱালাৰ ২০ লাখ টকা জব্দ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ (Cash seized in Dhubri) । বিলাসী বাহনসহ চাৰিটা সৰবৰাহকাৰীক আটক । গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ জালত বিলাসীবাহনৰ চালকসহ চাৰিটা হাৱালাৰ টকা সৰবৰাহকাৰী (Four persons arrested with cash)। গৌৰীপুৰ আৰু বালাজান আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত বালাজান অঞ্চলৰ পৰা বিলাসী বাহনত জব্দ কৰা হয় ২০ লাখ টকাসহ চাৰি সৰবৰাহকাৰীক । চাৰি সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে চৌৰাংগীমোৰৰ সাহিদুৰ ইছলাম, মধুশৌলমাৰী গাঁৱৰ ছাদিকুল হক, পূব টিয়ামাৰী গাঁৱৰ ছোলেমান আনচাৰী আৰু চালক ছানিদুল ইছলাম । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰিতুজ্যোতি নাথৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান (Dhubri latest news)। গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে AS 01 DN 6582 নম্বৰৰ ছুইফ ডিজায়াৰ গাড়ীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ২০ টকাৰ লগতে চালকসহ চাৰি সৰবৰাহকাৰীক । সম্প্ৰতি চাৰি সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।