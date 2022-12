.

Tense in Boko: বন বিষয়াৰে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা বালি ব্যৱসায়ীৰ Published on: 40 minutes ago

Koo_Logo Versions

বকোৰ লালমাটিত বালি ব্যৱসায়ী আৰু বন বিষয়াৰ মাজত তুমুল বাক বিতণ্ডা । অবৈধভাৱে মজুত ৰখা বালিৰ বিৰুদ্ধে শিংৰা বনাঞ্চলিক বিষয়াই অভিযান চলাওতেই একাংশ বালি ব্যৱসায়ীৰ সৈতে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয়(Forest department raids illegal sand dunes) । কৰ আদায় দিয়াৰ পাছতো বালি জমা কৰা স্থানত জেচিবিৰ হাতোৰা পৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বালি ব্যৱসায়ীসকল(Heated situation between sand traders and forest officer) । আমাক গুলিয়াই মাৰক বুলি মন্তব্য কৰে বালি ব্যৱসায়ীসকলে । লগতে বালি ব্যৱসায়ীৰ পৰা বনবিষয়াই একলাখ বিশ হাজাৰ টকা লোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ব্যৱসায়ীসকলে(Sand traders complain against forest officials) । আনহাতে অবৈধভাবে বালি কঢ়িওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বনবিষয়াই । বিনা অনুমতিত অবৈধভাৱে ডেৰ হাজাৰ চিএম বালি জমা ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিষয়াসকলে । আনহাতে আক্ৰোশমূলক ভাৱে বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা বকো থানাত গোচৰ তৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বালি ব্যৱসায়ী সকলে ।