Published on: 3 hours ago

শিৱসাগৰত কৰ্তব্যৰত যান-বাহন আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল পাঁচ যুৱক (Police personnel beaten up in Sivsagar) । দেওবাৰে নিশা শিৱসাগৰৰ প্ৰগতি হাস্পতালৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এটা পথ দুৰ্ঘটনা (Raod accident in Sivsagar) । এখন স্কুটীয়ে নেকিবুদ্দিন আহমেদ নামৰ ব্যক্তিজনক খুন্দা মৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ আৰক্ষী ।

কিন্তু লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা দিলীপ গগৈ নামৰ ASI জনকে উদণ্ড প্ৰকৃতিৰ কেইজনমান যুৱকে শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে পোছাকৰ বেজ আঁজুৰি কাঢ়ি লয় । এই গুৰুতৰ অভিযোগ যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ আৰক্ষী দিলীপ গগৈৰ । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মুস্তাক আলম, আলফ্ৰেড আহমেদ, জামিনুল আহমেদ আইনুল ইছলাম আৰু চাকিৰ ইলিয়াছ আহমেদক (youths arrested on accused of beaten up a police) ।

শিৱসাগৰ সদৰ থানাত ৰুজু কৰা ১১/২০২৩ নং গোচৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ১৪৭/৩৪১/৩৫৩/৩২৩/৩৪ আৰ ব্লিউ PDPP ACT ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱক কেইজনক । ইপিনে এতিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই মূল অভিযুক্ত ৰেকিব আহমেদসহ দুই যুৱক ।