Firozabad primary school student died : সহপাঠীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ Published on: 17 hours ago

উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফিৰোজাবাদৰ জনপদ অঞ্চলৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত উত্তেজনাময় পৰিৱেশ (Tense situation in Primary school at Firozabad)। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ একাংশ লোকৰ । শিকোহাবাদ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কিষাণপুৰ গাঁৱৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ঘটনা এয়া । মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰজন হৈছে বীৰেন্দ্ৰ সিঙৰ পুত্ৰ ১০ বছৰীয়া শিৱম (Firozabad student of class 2 died)। ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে অভিযোগ কৰা মতে সোমবাৰে বিদ্যালয়খনৰ একাংশ সহপাঠীৰ সৈতে শিৱমৰ কোনো কথাত বিবাদ হৈছিল । এই বিবাদৰ পৰিণতি স্বৰূপে শিৱমক সহপাঠীকেইজনে ইমানে প্ৰহাৰ কৰিছিল যে সোমবাৰে সন্ধিয়া হঠাতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল । পাছত মঙলবাৰে পুৱা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও শিৱমৰ মৃত্যু হয় । ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ পাছতে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অঞ্চলটোৰ একাংশ লোক উত্তেজিত হৈ পৰে । ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থৈ প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰে লোকসকলে (Death students family protest in front of school)। ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক দোষাৰোপ কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । মৃত ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে বিদ্যালয়খনৰ কিছু ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগো দাখিল কৰিছে ।