কলগাছিয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড: বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি Published on: 10 minutes ago

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়া কলেজিয়েট হাইস্কুলৰ ওচৰত আঞ্জুৱাৰা খাতুনৰ ঘৰত আজি সন্ধিয়া সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Fire broke out in Kolgasia)। এই অগ্নিকাণ্ডত এটা গোহালি ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যোৱাৰ লগতে পশুধন সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰি ছাই হয়(Livestock is completely burned)। সন্ধিয়া গোহালিত ধোঁৱা দিয়াৰ বাবেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । পিছমুহূৰ্তত ৰাইজৰ তৎপৰতাত এই অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কথমপি ৰক্ষা পৰে আন কেইবাটাও পৰিয়াল । এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় এক লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।