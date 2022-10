.

Fire in Jorhat : যোৰহাটৰ সোণালী জয়ন্তী নগৰ গেছ পাইপ লাইনত অগ্নিকাণ্ড Published on: 11 minutes ago

পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী দিনাই যোৰহাটত অঘটন ৷ এইবাৰ যোৰহাটৰ সোণালী জয়ন্তী নগৰৰ গেছ পাইপ লাইনত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire broke out in Jorhat) ৷ কোনো কাৰণবশত গেছ পাইপ লাইনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত ঘন জনবসতি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত খবৰ দিয়া হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকক ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী দলে ৷ বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী দলে গেছ পাইপ লাইনত লগা জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই (Fire in Jorhat) ৷ অৱশ্যে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ আছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ৷