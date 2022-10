.

আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী (Diwali 2022) ৷ দিপাৱলীৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে দেওবাৰে টিংখাঙৰ ৰাজগড়ত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire broke out at Tingkhong ) । টিংখাঙৰ ৰাজগড়ৰ অইল চাৰিআলিৰ কাষত মনু চাহু নামৰ এজন ব্যক্তিৰ বাসগৃহ আৰু গেলামালৰ দোকানত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire at Tingkhong ) । দীপাৱলী উপলক্ষে জ্বলোৱা চাকিৰ পৰাই জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে ৷ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় নগদ ধন সহ প্ৰায় ১৫ লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি জাহ যায় ৷