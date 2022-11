.

Fire incident at Barpeta: কলগাছিয়াৰ অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত Published on: 6 hours ago

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লাচাংগা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in Barpeta)। অগ্নিকাণ্ডত মনছেৰ আলী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় । বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে (Fire broke out at Kalgachia)। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৩ লাখ নগদ ধন, সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰ, নথিপত্ৰ জাহ যোৱাৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী নষ্ট হয় । মনছেৰ আলীয়ে জনোৱা মতে এই অগ্নিকাণ্ডত তেওঁৰ প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ সম্পত্তি নষ্ট হৈছে । ইফালে সময়মতেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়া হৈছিল যদিও ৰাস্তা ঠেক হোৱাৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সেই স্থানত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে । স্থানীয় লোকে অৱশেষত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।