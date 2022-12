.

Fire in Tezpur : তেজপুৰৰ লাচিত চ'কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড Published on: 11 hours ago

তেজপুৰৰ লাচিত চ’কত অঘটন ৷ তেজপুৰৰ লাচিত চ’কত আজি সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire in Tezpur) । এটা চাৰি মহলীয়া অট্টালিকাৰ দ্বিতীয় মহলাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড (Fire breaks out in Tezpur) ৷ ৰন্ধন গেছৰ পৰা জুইৰ সুত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়া হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকক ৷ খবৰ পোৱা মাত্ৰে ঘটনাস্থলীত তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপিত কৰে জুই ৷ কথমপি ৰক্ষা পৰে অট্টালিকাটোত থকা কেইবাটাও পৰিয়াল । জানিব পৰা মতে, তেজপুৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এই অট্টালিকাটোত অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত আবাসীসকল নিজৰ নিজৰ ফ্লেটত আছিল ।