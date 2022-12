.

Fire in Jorhat : যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড Published on: 1 hours ago

যোৰহাটত অঘটন ৷ যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰিৰ ১ নং বাহ্মণ গাঁৱত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire in Jorhat) ৷ চন্দন শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় উক্ত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো ৷ অৱশ্যে ৰাইজৰ সহযোগত আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত কৰা হয় ৷ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে (Fire breaks out in Jorhat) ৷ জানিব পৰা মতে, বিদেশত থাকে উক্ত ঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী চন্দন শইকীয়া ৷ সেয়ে ঘৰটো ভাড়ালৈ দি থোৱা আছিল ৷