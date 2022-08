.

ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ’ল বিদ্যালয় Published on: 24 minutes ago

Koo_Logo Versions

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire breakout at Tingkhang)৷ টিংখাঙৰ কদমনি মধ্য ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো (School burnt in fire incident)৷ দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৭ বজাত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ ফলত বিদ্যালয়খনৰ ৰান্ধনী শালখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ মূল গৃহৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় (Fire breakout in a school at Tingkhang) ৷ অৱশ্যে স্থানীয় ৰাইজ আৰু অগ্নি-নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত অধিক ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে বিদ্যালয়খন ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ টিংখাং থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।