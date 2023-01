Published on: 17 minutes ago

মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Fire break out ) ৷ মৈৰাবাৰী বজাৰ আৰু আজান শংকৰ বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Fire break out at Moirabari ) ৷ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক (মৃত)খলিল আহমেদৰ ঘৰত গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ অগ্নিৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ অগ্নিকাণ্ডটোত কোনো লোকৰ ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা নাই যদিও ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় ৷ ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ জানিব পৰা নাই যদিও পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ সম্পত্তি জাহ যোৱাৰ ( Goods worth Rs 10 lakh destroyed) অনুমান কৰিছে ৷ ঘটনাস্থলীত দুখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ।