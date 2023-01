.

Fire break out: জোনাইত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ ভষ্মীভূত এটা বাসগৃহ Published on: 10 minutes ago

জোনাইৰ নাহৰ দেতাক গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Fire break out at Jonai)৷ জানিব পৰামতে পুৱা প্ৰায় ৩.০০ বজাত মেচেনে দলে নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ পাকঘৰৰ পৰা অগ্নিৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু লগে লগে গোটেই ঘৰখনত জুইয়ে ছানি ধৰে (House burnt in devastating fire)৷ ফলত পাকঘৰৰ লগতে মূল বাসগৃটোও নিমিষতে জুইত জাহ যায় ৷ লগ লগে স্থানীয় ৰাইজে জুই নুমুৱাবলৈ ৰাইজে আপ্ৰান চেষ্টা চলায় যদিও জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম নহয় ৷ বাসগৃহটো ভস্মীভূত হোৱাৰ ফলত লোকজনৰ মূল্যবান আ-অলংকাৰৰ লগতে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি জুইত ভষ্মীভূত হয়৷ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ৷