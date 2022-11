.

Fire at Guwahati: নুনমাটিৰ শিৱনগৰত অগ্নিকাণ্ডত বাসগৃহ ভস্মীভূত Published on: 33 minutes ago

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ শিৱনগৰত মঙলবাৰে বিয়লি সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত দুটা বাসগৃহ ভস্মীভূত হয় (Fire at Noonmati in Guwahati) ৷ বিয়লি ৪ বজাত শিৱনগৰৰ ৰেল লাইনৰ সমীপত থকা মণিকা মণ্ডল আৰু ৰাচিদা খাতুন নামৰ দুগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে Fire at Shivnagar railway line in Guwahati ৷ পৰবৰ্তী সময়ত এই জুই আৰু ধোঁৱাই সমগ্ৰ অঞ্চলটো চানি ধৰে ৷ কিছু সময় পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা কেইবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ উক্ত অগ্নিকাণ্ডত মহিলা দুগৰাকীৰ লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তিৰ লগতে সাচতীয়া নগদ ডেৰ লাখ টকা জুইত জাহ যায় ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই জুইৰ সুত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰাৰ বিপৰীতে ভুক্তভোগী লোকে কোনো দুষ্ট চক্ৰই উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত ভাৱে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷