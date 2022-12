.

House burn in fire: নাজিৰাত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ভস্মীভূত এটা বাসগৃহ Published on: 9 hours ago

শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত সোমবাৰে সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire broke out in Sivasagar) ৷ নাজিৰা নগৰৰ হৰিজন কলনিৰ কানু কুৰ্মীৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে কানু কুৰ্মীৰ বাসগৃহটো (House burn in fire)। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে (Fire broke out due to short circuit) । ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপকৰ বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও লক্ষাধিক টকাৰ সা-সামগ্ৰী জুইত জাহ যায় ।