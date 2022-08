.

Sivasagar Tragedy: সন্ধানহীন পিতৃ-কন্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

শিৱসাগৰত শোকাৱহ ঘটনা (Sivasagar Tragedy)৷ মঙলবাৰৰ গধূলিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা শিৱসাগৰৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা (৪৩)আৰু কন্যা গীতাশ্ৰী শৰ্মাৰ (১১) মৃতদেহ নামতিৰ নামদাং নদীত উদ্ধাৰ কৰা হয় (Father and Daughter died in Namdang river Sivasagar) ৷ বুধবাৰে পুৱা নামদাং নদীৰ পাৰত প্ৰশান্ত শৰ্মাৰ কাপোৰ, চেণ্ডেল, টৰ্চ লাইট আৰু বেংকৰ নথি-পত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই পিতৃ আৰু কন্যা নদীত সন্ধানহীন হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে (Father and Daughter dead body recovered in Namdang river) ৷ এই ঘটনাৰ পিছতেই এছ.ডি.আৰ.এফৰ এটা দলে স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত নামদাং নদীত অভিযানত চলাই বুধবাৰে কন্যা শিৱানীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে উদ্ধাৰকাৰী দলে পুনৰ অভিযান চলাই বৃহস্পতিবাৰে পিতৃ প্ৰশান্ত শৰ্মাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৷