Sivasagar Tragedy : নামদাং নদীত সলিল সমাধি পিতৃ-কন্যাৰ Published on: 9 minutes ago

শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতিত পিতৃ-কন্যা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছত বুধবাৰে নামদাং নদীত কন্যাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় (Father and Daughter died in Namdang river Sivasagar) । মঙলবাৰৰ গধূলিৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা নামতিৰ খামুন গাঁৱৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা আৰু কন্যা গীতাশ্ৰী শৰ্মা ওৰফে শিৱানী সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছিল । বুধবাৰে পুৱা নামতিৰ নামদাং নদীৰ পাৰত পিতৃৰ কাপোৰ, টৰ্চ লাইট আৰু চেণ্ডেল উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে স্থানীয় লোকে নামতি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ স্থানীয় লোকৰ সহযোগত নদীত সন্ধান কৰোঁতে ১১ বছৰীয়া কন্যা গীতাশ্ৰী শৰ্মা ওৰফে শিৱানীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে (Father and Daughter dead body recovered in Namdang river) । আৰক্ষীয়ে পিছত পিতৃ প্ৰশান্ত শৰ্মাৰ সন্ধান লাভ নকৰাত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ (SDRF rescue operation in Sivasagar) সহায় বিচাৰে । ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈ নদীৰ বুকুত সন্ধান কৰে যদিও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।