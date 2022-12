.

Farmers Deprived of govt schemes : চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত টীয়কৰ এজাৰগুৰিৰ চহা কৃষক Published on: 12 hours ago

ৰাজ্যৰ কৃষিখণ্ডৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ তথা চহা কৃষক সমাজক উপকৃত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্য বহু অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে । সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে চহা কৃষকসকলক বিভিন্ন শস্যৰ বীজ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে । আঘোণত ধান চপোৱাৰ পাচত এতিয়া কৃষকসকল ব্যস্ত ৰবি শস্যৰ খেতিত । সেয়ে চৰকাৰে এইসকল কৃষকৰ বাবে বৰ্তমান মাহ, বাদাম, বিভিন্ন পাচলিৰ বীজ আদি প্ৰদানৰ আঁচনি লৈছে । কিন্তু এনে আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত টীয়ক এজাৰগুৰিৰ চহা কৃষকসকল (Farmers Deprived of govt schemes) । উল্লেখযোগ্য যে, জাঁজী নদীৰ কাষৰীয়া এই এজাৰগুৰিৰ 90 % জনতাই কৃষিৰ সৈতে জড়িত যদিও এই পৰ্যন্ত এইসকল প্ৰকৃত কৃষকে কোনোধৰণৰ বীজ লাভ কৰা নাই বা বহুতেই চৰকাৰে যি বীজ যোগান ধৰিছে সেয়াও অৱগত নহয় । গাঠিৰ ধন ভাঙি বিভিন্ন ৰবি শস্যৰ কৰাত ব্যস্ত এতিয়া এজাৰগুৰিৰ কৃষক ৷ সেয়ে চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা কৃষকৰ আঁচনিয়ে কৃষককেই যদি ঢুকি নাপাই তেন্তে কোনে পাইছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক্ষোভ উজাৰিছে এজাৰগুৰিৰ চহা কৃষকে (Farmers of Teok accused of being deprived of govt scheme)৷