বাক্সা, ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী: অসমত যেন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে ধৰ্মৰ নামত কিছুমান লোকৰ মইমতালি ৷ কঠোৰ নীতি নিয়মে নিবনুৱা লোকক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে । সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত একাংশ লোকৰ নীচ মানসিকতাৰ বাবে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথো অৱৰুদ্ধ হৈছে । যি সকলে এনে তথাকথিত নিয়মৰ বিৰুদ্ধে গৈ গাহৰি, মুৰ্গী পালনেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে তেনে লোকক সমাজৰ একাংশই আকৌ এঘৰীয়া কৰিছে । এতিয়াও একাংশ লোকে গাহৰি, মুৰ্গী পালন কৰাটো অস্পৃশ্য় বুলি গণ্য কৰি আহিছে । এনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে বাক্সা জিলাত (Family ostracized by society) ।

গাহৰি পালনৰ জৰিয়তে যিসময়ত বহু লোকে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে সেই সময়তে ৰাইজে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে বাক্সাৰ এটা পৰিয়ালক (Self-reliance by running pig firm)। উল্লেখযোগ্য যে, জিলাখনৰ মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী উত্তৰ টটলাপাৰাৰ দূৰ্গেশ্বৰ ৰাভাৰ পৰিয়ালটো গাহৰি পালন কৰা বাবে বিগত চাৰি বছৰে এঘৰীয়া হৈ আছে (Isolation of family in Musalpur for piggery running)। সেইবাবে এই পৰিয়ালটোৱে অশান্তিত দিন কটাবলগীয়া হৈছে । আনকি গাঁৱৰ কোনো মানুহেই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখেদি নাযায় । এই পৰিয়ালটোৰ কোনো সদস্য়ই গাঁৱৰ দোকান এখনলৈও যাব নোৱাৰে ।

ইফালে, ভুক্তভোগী দূৰ্গেশ্বৰ ৰাভাই ৰাইজৰ কোনো ক্ষতি নকৰাকৈ অথবা কাকো বিপথে পৰিচালিত নকৰাকৈ গাহৰি পালন অব্যাহত ৰাখিছে । এই প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে, গাহৰি পালন কৰি সকলোৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে । শিক্ষিত আৰু উদ্যমী দূৰ্গেশ্বৰ ৰাভাই চাৰি বছৰ আগতে ঋণ লৈ গাহৰি পালন আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ এই ব্য়ৱসায়ৰ জৰিয়তে বছৰি ৬-৭ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি আছে বুলি কয় ।

ভুক্তভোগী দূৰ্গেশ্বৰ ৰাভাই সকলোকে এনে মানসিকতা পৰিহাৰ কৰি গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আহ্বান জনায় । অৱশ্য়ে তেওঁ এই প্ৰচেষ্টা অব্য়াহত ৰখাৰ বাবে এতিয়াও তেওঁক সমাজে আকোঁৱালি নোলোৱাত মানসিকভাৱে ভাগৰি পৰা বুলি কয় । যিসময়ত অসম চৰকাৰ তথা বিটিআৰ চৰকাৰে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ হিতাধিকাৰীক গাহৰি বিতৰণ কৰিছে, তেনে সময়তে চাৰি বছৰ ধৰি এটা পৰিয়াল এঘৰীয়া হৈ থকা থাকিব লগীয়া হোৱাটোৱে সমাজৰ সভ্যতা আৰু আধুনিকতাক উপলুঙা কৰিছে ৷

