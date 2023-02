Published on: 1 hours ago

তেজপুৰ, 12 ফেব্ৰুৱাৰী: তেজপুৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ তেজপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল টকাসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ (Fake currency seized in Tezpur) ৷ দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তেজপুৰ বেচেৰীয়া গাঁৱৰ পুখুৰীয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লোকজনক ৷ শোণিতপুৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিৰিঞ্চি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান (Fake notes seized) ৷

অভিযানকালত যোগেন নাথ ওৰফে মাধৱ নাথ লোকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 5 লাখ 65 হাজাৰ টকাৰ নকল নোট ৷ জব্দকৃত নকল টকা খিনিৰ ভিতৰত আছে দুহেজাৰ টকাৰ 249 খন নোট আৰু 175 খন পাঁচশ টকাৰ নোট (Fake currency racket busted) ৷ নকল টকাসহ লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদমাধ্যমক আৰু অধিক তথ্য জনোৱা হ’ব বুলি সদৰী কৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, ড্ৰাগছৰ পাচত এইবাৰ তেজপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে নকল টকাৰ বেহা ৷ এটা বৃহৎ চক্ৰই জিলাখনত আৰম্ভ কৰিছে নকল টকাৰ ব্যৱসায় ৷ যাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান (Fake Indian currency racket) ৷

ইফালে, কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁৱতো জব্দ কৰা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া নগাঁও চহৰৰ ধিং গেটৰ পৰা জালনোট ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত জুৰীয়াৰ মাহগুৰিৰ স্বৰাফত আলী আৰু আলিটাঙনীৰ নুৰ হুছেইনক অতি কৌশলেৰে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় নগাঁও আৰক্ষীয়ে । জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৩৫ লাখ টকাৰ জালনোট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Counterfeit notes of over 35 lakh seized in Nagaon) । লগতে চক্ৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বাহনো জব্দ কৰে আৰক্ষীৰ দলটো ।

এনেদৰেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে নকল টকা, নকল সোণ আদিৰ ব্যৱসায় ৷ এটা বৃহৎ অপৰাধী চক্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে এই জালনোট আৰু নকল সোণৰ ব্য়ৱসায় ৷

লগতে পঢ়ক: ATM controversy: ATM ত টকা নাই আদানীয়ে সকলো লৈ গ’ল; ক’ত লিখিলে কোনে ?