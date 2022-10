.

Rassleela preparation: সমাগত ৰাসলীলাকলৈ ব্যস্ত আমগুৰিৰ মুখাশিল্পী Published on: 20 minutes ago

ৰাজ্যৰ চৌদিশে ৰাসলীলাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে(Rass Festival in Assam) । আমগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষ্ণ বন্দনাৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ । শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাসোৎসৱৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ মুখাশিল্প । অভিনয় শিল্পীসকলৰ সমান্তৰালভাৱে মুখাশিল্পী সকলো ৰাসোৎসৱৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । আমগুৰি জালুক গাঁৱৰ শিল্পী ভাস্কৰজ্যোতি বৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখা প্ৰস্তুত কৰাত (Mask artists of Amguri) । ভাওনাৰ লগত ৰাসোৎসৱৰ বাবে নৰসিংহ, বৰাহ, ময়ুৰ, মৎস্য, কূৰ্ম, অজগৰকে ধৰি বিভিন্ন মুখা প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে মুখাশিল্পীগৰাকীয়ে । নিজা গৃহতে সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰি যোৱা ছটা বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে এই শিল্পকৰ্মৰ লগত (Rassleela preparation in Assam) । ভাস্কৰজ্যোতি বৰাই নিজৰ লগতে মুখা প্ৰস্তুত কৰাত অন্য চাৰিজন যুৱককো সংস্থাপনৰ মুখ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ।