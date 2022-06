.

মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ : যি বাব দিয়ে তাতেই সন্তুষ্ট হ’ব যোগেন মহন Published on: 14 minutes ago

Koo_Logo Versions

বৃহস্পতিবাৰে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভা (Expansion of Assam cabinet)। মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণক লৈ ৰাজহ, দুৰ্যোগ প্ৰশমন,খনি আৰু পাৰ্বত্য উন্নয়ন দপ্তৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ (Cabinet Minister Yogen Mahan on expansion of cabinet)সৈতে মৰাণত ETV Bharat ৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হয় (Exclusive interview with Cabinet Minister Yogen Mahan) ৷ এই সম্প্ৰসাৰণত কোনো মন্ত্ৰীক মন্ত্ৰীত্বৰ পৰা আতৰোঁৱা নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷ অৱশ্যে মন্ত্ৰীসকলৰ বিভাগ সালসলনি হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিবলৈ দিছিল ৷ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনৰ বিষয় যদিও দক্ষতাৰ ভিত্তিত সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ৷ ৰাইজক চৰকাৰে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে সেয়ে ৰাইজৰ বাবে বহু কাম কৰিব লগা আছে । ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি দায়িত্ব দিলেও নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ সাজু বুলিও কয় কেবিনেট মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷