.

হাউলী চহৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান Published on: 7 hours ago

বৰপেটা জিলাৰ হাউলী চহৰত অবৈধভাৱে গঢ়লৈ উঠা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে হাউলী পৌৰসভাৰ সহযোগত জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান (Eviction of district administration at Howley)। হাউলী চহৰৰ পদপথসমুহ দখল কৰাৰ(Illegal business establishments in Howly)লগতে পথৰ ওপৰতে জধে-মধে নিৰ্মাণ কৰা দোকান-পোহাৰ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে প্ৰশাসনে চলাইছে এই উচ্ছেদ অভিযান (Eviction drive in Howley)। জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে বুলড'জাৰেৰে চলাইছে এই অভিযান ।