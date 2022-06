.

ৰাজ্যজুৰি বানৰ সংহাৰ (Assam flood 2022) ৷ লখিমপুৰৰ চকুলোস্বৰূপ ৰঙানদীত অব্যাহত আছে ভয়াৱহ গৰখহনীয়া (Erosion in Ronganodi) ৷ বগলীজান আৰু বৰবিলত মথাউৰি খহাৰ ফলত চহৰখনলৈ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে নদীখনে (Lakhimpur town is in Danger)৷ ৩৬২ কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই মথাউৰি ৷ এইদৰেই গৰাখহনীয়া হৈ থাকিলে লখিমপুৰৰ বৃহৎ অঞ্চলসহ ৰঙানদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত বিগত কেইবাদিনো ধৰি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে যদিও জলসম্পদ বিভাগৰ খহনীয়া ৰোধৰ প্ৰচেষ্টাই সুফল দিয়া নাই ৷ এতিয়া জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠনে ক্ষোভ উজাৰে ৷