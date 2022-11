.

Encroachment at stadium: বেদখলৰকাৰীৰ কৱলত টীয়কৰ মিনি ষ্টেডিয়াম

বেদখলৰ কবলত টীয়কৰ ললিত চন্দ্ৰ ৰাজখোৱা মিনি ষ্টেডিয়াম(Encroachment at Stadium in Teok) । ষ্টেডিয়ামখনৰ মুঠ ২৫ বিঘা মাটিকালিৰ ১৩ বিঘা মাটিয়েই সম্প্ৰতি বেদখলকাৰীৰ কৱলত । এই বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে টীয়কত । কিয়নো টীয়কবাসী ৰাইজৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল এখন উচ্চমান সম্পন্ন খেলপথাৰৰ । সেই অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ললিত চন্দ্ৰ ৰাজখোৱা মিনি ষ্টেডিয়ামক এখন অত্যাধুনিক খেলপথাৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ১৩ কোটি টকাৰ আৱন্তন দিয়ে (Lalit Chandra Rajkhowa Mini Stadium in Teok) । সেই অনুসৰি নিবিদাও সম্পন্ন হ’ল । কিন্তু বেদখলৰ বিষয়টোৱে সম্প্ৰতি অনিশ্চয়তা আনিছে । যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে দখল কৰি চাহ বাগিচা, সাঁচি বাগিচা নিৰ্মাণ কৰা লোকলৈ ভুমি এৰি দিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছে যদিও বৰ্তমানো চলাই গৈছে বেদখল ।