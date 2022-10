.

Man Elephant conflict in Golaghat:গোলাঘাটৰ ঘাইপথত জাকে জাকে বন্যহস্তী

ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত (Man elephant conflict in Assam)। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ জাকে প্ৰতিদিনে জনাঞ্চলত চলাইছে তাণ্ডৱ । এইবাৰ গোলাঘাট জিলাৰ ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে সমীপৰ অঞ্চলত শ শ বনৰীয়া হাতীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ (Elephant on National Highway at Golaghat) । দৈগ্ৰোং চাহ বাগিচাৰ কাষৰ ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বহু সময় বিচৰণ কৰে বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে । একপ্ৰকাৰে ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে বন্যহস্তীয়ে । বহু সময় আৱদ্ধ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । ফলত বহু সময় আৱদ্ধ হৈ পৰে যাত্ৰী-পথচাৰী । ইফালে, যোৱা কেইবাদিন ধৰি বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ সমীপৰ দৈগ্ৰোং চাহ বাগিচা (Daigrong Tea Estate), মৰঙি চাহ বাগিচা (Morangi Tea Garden) আৰু লেটেকুজান চাহ বাগিচাত খাদ্যৰ সন্ধানত বিচৰণ কৰাত বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকে বিপাঙত পৰিছে । হাতীয়ে ক্ষতি সাধন কৰিছে বাগিচাৰ চাহ গছ সমূহ। ইয়াৰ উপৰি বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰীৰো অনিষ্ট সাধন কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে ।