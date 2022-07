.

Elderly woman killed: মিছামাৰীত দ্ৰুতবেগী ৰে'লৰ খুন্দাত এগৰাকী আইতাৰ মৃত্যু Published on: 10 hours ago

মিছামাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ শুকুৰবাৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত ৰে'লপথেৰে গৈ থকা অৱস্থাত এগৰাকীক আইতাক এখন দ্ৰুতবেগী ৰে'লে মহতিয়াই লৈ যায় (Elderly woman killed in high-speed train collision) ৷ মৃত বৃদ্ধা গৰাকীৰ নাম থানেশ্বৰী দৈমাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ তেওঁৰ ঘৰ মিছামাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মেজেংজুলি গাঁৱত (Train Accident at Misamari)৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি পুৱা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত ৰঙিয়া-ৰঙাপৰা সংযোগী ব্ৰডগজ ৰে'ল পথচোৱাৰে বৃদ্ধা মহিলাগৰাকী বেলশিৰি নৈৰ ওপৰত থকা ৰে'লৱেৰ লোৰ দলংখনেৰে বেলশিৰি ৰে'ল ষ্টেচনলৈ গৈ আছিল ৷ তেনে সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা ৰঙিয়া-মুৰ্কংচেলেক যাত্ৰীবাহী ৰে'লখনে মহতিয়াই লৈ যায় মহিলাগৰাকীক (Old women death)৷ ঘটনাস্থলীত ৰঙাপৰা ৰে'ল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বৃদ্ধাগৰাকীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে যাৱতীয় পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷