.

ৰাজভৱনত ভূমিকম্প সম্পৰ্কীয় বিশেষ কৰ্মশালা Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

গুৱাহাটীস্থিত ৰাজভৱনত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ভূমিকম্প সম্পৰ্কীয় এখন বিশেষ সজাগতামূলক কৰ্মশালা (Earthquake Awareness seminar)। অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীৰ উপস্থিতিত অনুস্থিত এই কৰ্মশালাত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়া, কেইবাটাও গোটৰ সেনা জোৱান, কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী (Assam governor at earthquake Awareness seminar)। ৰাজ্যপালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হিচাপে চিহ্নিত ভূমিকম্পৰ লগতে ভূমিস্খলনৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হয় । ডৰবাৰ হলৰ এই কাৰ্যসূচীত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন সম্পৰ্কে ৰাজ্যপালে ভাষণত উল্লেখ কৰি দুৰ্যোগ প্ৰশমন পৰিকল্পনাসমূহো বাখ্যা কৰে (Seminar on earthquake at Raj Bhavan)। আইআইটিৰ কেইবাগৰাকী অধ্যাপকেও এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইফালে দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ ক্ষেত্ৰত এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে । ভূমিকম্পত হোৱা ক্ষতি আৰু ইয়াৰ সাৱধানতাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় এই কৰ্মশালাত ।