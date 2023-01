.

E-rickshaw driver robs passenger in Barpeta: বৰপেটাত যাত্ৰীৰ বেগ লৈ পলায়ন ই-ৰিক্সা চালকৰ Published on: 40 minutes ago

Koo_Logo Versions

বৰপেটা চহৰত একাংশ ই-ৰিক্সা চালক চুৰি, ডকাইতি, নাৰী অপহৰণ আদি বিভিন্ন দূস্কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ থকাৰ সময়তে এইবাৰ যাত্ৰীক লুটিলে ই-ৰিক্সা চালকে(E-rickshaw driver robs passenger in Barpeta) ৷ বৰপেটা V2 ৰ সমীপত ৰেজিনা আখতাৰ নামৰ শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীয়ে ই-ৰিক্সাৰে ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ এটা বেগ লৈ পলায়ন কৰে ই-ৰিক্সা চালকে(E rickshaw driver flee with luggage of passengers) ৷ যুৱতী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ভাড়া কৰা ই-ৰিক্সাখনৰ পৰা নামি ফাৰ্মাচী এখনত ঔষধ লোৱাৰ সময়তে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বেগটো লৈ পলায়ন কৰে(Burglary in Barpeta) ৷ বেগটোত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ অন্য কিছু সামগ্ৰীৰ লগতে তেওঁৰ অতি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আছিল বুলি উল্লেখ কৰে ৷ ইতিমধ্যে ভূক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে বৰপেটা সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পিচতে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চিচি কেমেৰাৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত চলাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷