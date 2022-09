.

ৰঙিয়াত ডি ৱাই এফ আইৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট

ৰঙিয়াত ডি ৱাই এফ আইৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট (DYF protest in Rangia)। মোৰ চাকৰি ক'ত ? দেশৰ গণতন্ত্ৰ ক'ত ? এই শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদস্থলীত বহিল সংগঠনটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকল । কেইবাটাও দাবী পুৰণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে ৰঙিয়াত প্ৰতিবাদ সাব্য়স্ত কৰে ডি ৱাই এফ আই কামৰূপ জিলা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে । ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়া(DYF demand for employment in Rangia),বান সমস্যা সমাধান কৰা,ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ লগতে ৰঙিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ব্লাড বেংক (demand for blood bank in Rangia Civil Hospital)স্থাপন কৰা আদিৰ দাবী জনায় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এনেদৰে দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ উপৰি শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা বিতৰ্কৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনায় । ৰঙিয়াৰ জয়া কলিতা নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত তিনি লাখ টকা বিচৰা বিষয়টোৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ।